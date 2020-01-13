Подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке, умер в больнице

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"Его доставили из аквапарка на искусственной вентиляции легких, на которой он и находился до сегодняшних 3 часов утра (23:00 мск). В сознание он не приходил", — сообщил собеседник агентства.Ранее следователи СК России по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей".По данным прокуратуры Новосибирской области, подросток из Кемерово отдыхал в аквапарке вместе со своими родителями. В какой-то момент его нога застряла в металлической конструкции одного из бассейнов, и он начал тонуть. После проведения реанимационных мероприятий в тяжелом состоянии подросток попал в больницу.