Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину
8 марта 2020 18:59
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В ходе следствия подросток рассказал, что выстрелил по неосторожности, уточнил адвокат.
Тело школьника с огнестрельным ранением нашли в подъезде в жилом доме в Санкт-Петербурге 7 марта. По факту происшествия СК возбудил дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). РЕН ТВ писал, что инцидент произошел, когда трое подростков отмечали в квартире день рождения. По данным издания, около 21:00 один из юношей — хозяин квартиры — достал ружье и выстрелил в голову приятелю, а затем вытащил тело в подъезд.
Третий находившийся в квартире утверждал, что убийство произошло, когда он находился другой комнате. По его словам, в тот день юноши не принимали алкоголь и запрещенные вещества. Мать подозреваемого в свою очередь назвала произошедшее несчастным случаем. «Тут просто хранение оружие и неосторожное обращение с ним», — сказала она. По ее словам, у подростков были очень хорошие отношения и случившееся — трагедия обеих семей. Позднее защита подозреваемого сообщила, что его семья готова оказать родным погибшего необходимую помощь.
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