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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Волгоградом младенец выполз из дома и замерз насмерть

9 декабря 2019 16:25
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Известно, что семья, в которой он воспитывался, многодетная, но на учете не состоит.
В Волгоградской области 11-месячный младенец выполз из дома и замерз насмерть, передает iz.ru. Об этом 9 декабря сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Как отмечается на сайте kp.ru, инцидент произошел в городе Суровикино 8 декабря. Тело ребенка, рожденного 4 января 2019 года, обнаружили в двух метрах от входа в частный жилой дом. Известно, что семья, в которой он воспитывался, многодетная, но на учете не состоит.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, ребенок ночью выполз из дома на улицу и умер от переохлаждения.

В Следственном комитете уточнили, что в больницу доставили двух малолетних девочек трех и семи лет из этой же семьи, поскольку они нуждались в экстренной медицинской помощи. В беседе с ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области отметили, что дети обследованы и их состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам следователей, матерью детей является 25-летняя женщина. Она рассказала, что утром 8 декабря она проводила гостей, с которыми ночью распивала спиртное, после чего легла спать. Когда проснулась, то обнаружила младшего сына на улице мертвым, пишет REGNUM. Проводится проверка по факту случившегося. 



Фото из открытых источников
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