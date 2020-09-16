Под Тольятти произошло ДТП, очевидцы сообщают о жертвах

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Этим утром, 16 сентября, под Тольятти произошло серьёзное ДТП.

На трассе М-5 между Курумочем и Тольятти в "отбойник" влетел автомобиль "Лада Веста". В результате аварии у машины серьёзно отбило переднюю часть.

Очевидцы рассказывают, что недалеко от разбитой легковушки лежит человек. На месте работает полиция.

- В аварии участвовали "Мазда-3", "КИА Рио", и в отбойнике - "Веста" с погибшими. Проезжал мимо и видел лично. Разворачивают всех, кто едет в сторону Тольятти. Объезд через Курумоч, - рассказывает очевидец в социальных сетях.

В результате на трассе образовалась огромная пробка, которая усугубилась еще и ремонтными работами, пишет ПроГородСамара.