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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Сызранью спасали лошадей из перевернувшейся фуры

3 февраля 2020 23:14
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После произошедшего скакуны временно останутся в местном конно-спортивном клубе.
Под Сызранью восемь часов проводили операцию по спасению коней, фура с которыми перевернулась по пути в Монголию, передает КТВ-ЛУЧ.

ДТП произошло на обводной дороге в шесть часов утра 3 февраля. В улетевшей в кювет и опрокинувшейся фуре Volvo находились одиннадцать скакунов из Краснодарского края.

По предварительной информации, водитель потерял управление автомобилем.

К месту ЧП приехали ветеринары, сотрудники аварийно-спасательной службы и представители сызранского конно-спортивного клуба, где временно разместят лошадей.

У нескольких животных наблюдаются серьезные кровоточащие ссадины на ногах.

Все затраты по содержанию коней в Сызрани взял на себя собственник из Монголии. Животные будут находиться в городе до завершения ремонта фуры или иного варианта доставки их в Улан-Батор.

Видео с места ДТП здесь.



Фото из открытых источников






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Комментарии


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