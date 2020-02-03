Под Сызранью спасали лошадей из перевернувшейся фуры
3 февраля 2020 23:14
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ДТП произошло на обводной дороге в шесть часов утра 3 февраля. В улетевшей в кювет и опрокинувшейся фуре Volvo находились одиннадцать скакунов из Краснодарского края.
По предварительной информации, водитель потерял управление автомобилем.
К месту ЧП приехали ветеринары, сотрудники аварийно-спасательной службы и представители сызранского конно-спортивного клуба, где временно разместят лошадей.
У нескольких животных наблюдаются серьезные кровоточащие ссадины на ногах.
Все затраты по содержанию коней в Сызрани взял на себя собственник из Монголии. Животные будут находиться в городе до завершения ремонта фуры или иного варианта доставки их в Улан-Батор.
Видео с места ДТП здесь.
Фото из открытых источников
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