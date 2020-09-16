Под Сызранью рабочий умер возле фуры, из которой вынули тело водителя

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Смерть рабочего произошла до приезда скорой помощи.

Во время ликвидации последствий смертельного ДТП под Сызранью умер работник, обслуживающий манипулятор для подъема фуры. Об этом редакции КТВ-ЛУЧ сообщил источник в экстренных службах. Речь идет об аварии с большегрузом, который 14 сентября выехал на встречку, съехал в кювет и перевернулся на 912 км трассы М-5. В раздавленной кабине обнаружили труп водителя.

– После того, как спасатели разрезали смятую кабину, вытащили труп и отправили его в морг, на место ДТП прибыли работники для подъема перевернутой фуры и ее разгрузки с помощью манипулятора. Одному из работников в возрасте около 40 лет стало плохо, и он скончался, – уточнил собеседник. Смерть рабочего произошла до приезда скорой помощи. Причины трагедии выясняются в Сызранском отделении судебно-медицинской экспертизы.

