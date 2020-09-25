Под Харьковом разбился военный самолет

В Харьковской области около города Чугуев потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, передает РБК. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на очевидцев.
Позже командование Воздушных сил Украины подтвердило крушение, сообщив, что самолет разбился при заходе на посадку. По его информации, в результате аварии есть погибшие и раненые. На борту находились курсанты Харьковского университета ВВС Украины.
Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Facebook сообщил, что в результате катастрофы есть выжившие. Он выехал на место происшествия.
На видео, которое в соцсетях опубликовали очевидцы в места крушения, видно, что обломки самолета охвачены огнем.
Украинское МВД сообщило, что количество погибших при крушении военного самолета Ан-26 составило 20 человек, по данным на 21:45, уточняет РБК.
Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Фото: typical__vitebsk / Vk / РБК
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