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Под Харьковом разбился военный самолет

25 сентября 2020 23:12
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На борту находились курсанты Харьковского университета ВВС Украины. Количество погибших при крушении военного самолета Ан-26 составило 20 человек, по данным на 21:45.

В Харьковской области около города Чугуев потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, передает РБК. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на очевидцев.

Позже командование Воздушных сил Украины подтвердило крушение, сообщив, что самолет разбился при заходе на посадку. По его информации, в результате аварии есть погибшие и раненые. На борту находились курсанты Харьковского университета ВВС Украины.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Facebook сообщил, что в результате катастрофы есть выжившие. Он выехал на место происшествия.

На видео, которое в соцсетях опубликовали очевидцы в места крушения, видно, что обломки самолета охвачены огнем. 

Украинское МВД сообщило, что количество погибших при крушении военного самолета Ан-26 составило 20 человек, по данным на 21:45, уточняет РБК.

Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Материал дополняется
 


 

Фото: typical__vitebsk / Vk / РБК

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Комментарии

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