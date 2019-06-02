Под Днепром ураган обрушил сцену на рок-фестивале, погиб мужчина

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В результате ЧП ещё двое зрителей пострадали. Женщина 1967 года рождения была госпитализирована с переломом ноги, а мужчина 1978 года рождения — с переломом ступни.По данным ГСЧС, во время непогоды скорость ветра достигала 25 м/с и больше. Из-за сильного ливня лощина, где проводился фестиваль, была затоплена, ветром снесло батут, рухнула сцена и были повреждены палатки зрителей, которых на Kozak FEST съехалось порядка десяти тысяч.