Под Барнаулом мать бросилась под фуру и погибла, спасая своих детей, рассказали очевидцы

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В пятницу на 95-м километре трассы Барнаул — Рубцовск из-за дыма от горящей травы столкнулись четыре автомобиля. Водитель одной из пострадавших машин вышла из автомобиля и подошла к заднему сиденью, где сидели ее дети.В это время к машине приблизился грузовик. Водитель, скорее всего, просто не видел аварии из-за дыма, поэтому не снизил скорость. По словам очевидцев, желая привлечь его внимание, женщина выбежала фуре наперерез.Грузовик сбил женщину, частично потерял скорость и врезался в ее машину. Мать погибла на месте, дети госпитализированы.