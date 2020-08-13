По представлению прокуратуры г. Тольятти уволен со службы начальник СИЗО-4

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В его жилье осуществлялось выполнение ремонтно-строительных работ отцом следственно-арестованного, содержащегося на тот период времени в

учреждении.



Прокуратурой города Тольятти в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии

коррупции, в результате которой установлено, что в жилом помещении, принадлежащем начальнику учреждения Валерию Богданову, в 2019 году с

существенной скидкой осуществлялось выполнение ремонтно-строительных работ отцом следственно-арестованного, содержащегося на тот период времени в

учреждении.



Данные обстоятельства повлекли возникновение ситуации, при которой личная заинтересованность повлияла на надлежащее, объективное и

беспристрастное исполнение начальником ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области должностных (служебных) обязанностей, то есть конфликт

интересов, в связи с чем, условия содержания следственно-арестованного существенно улучшились.



При этом начальником ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области, владеющим сведениями о том, что ремонтно-строительные работы выполняются

отцом лица, содержащегося в возглавляемом им учреждении, мер к предотвращению возникшего конфликта интересов, его урегулированию, в том

числе, путём расторжения ранее заключенного договора либо иным способом, не принято. Ремонтно-строительные работы в жилом помещении выполнены в полном

объёме.



Кроме того, в ходе проведенной проверки установлено, что начальник ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области руководство

УФСИН России по Самарской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести

к конфликту интересов, не уведомил.

В связи с изложенным, прокуратурой города начальнику УФСИН России по Самарской области внесено представление с требованием рассмотреть вопрос об

увольнении начальника ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области в связи с утратой доверия.

По требованию прокуратуры города нарушивший требования антикоррупционного законодательства Валерий Богданов 10.08.2020 покинул

занимаемый пост и уволен со службы в связи с утратой доверия, соощает прокуратура Тольятти.