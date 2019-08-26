Площадь пожара в монастыре в центре Москвы достигла 400 квадратных метров

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В МЧС сообщают, что пострадавших нет.Полыхает кровля административного здания монастыря. На месте ЧП работает несколько пожарных машин.Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей столицы. Был основан ещё в четырнадцатом веке.Фото: соцсети