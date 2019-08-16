Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
16 августа 2019 17:11
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Судно «Мармалайта», которое принадлежит датской компании Ultrabulk, следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел 15 августа.
«По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — сообщил МИД.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства произошедшего, а российские дипломаты в Камеруне сотрудничают с местными правоохранительными органами.
«Пока нет дополнительной информации, занимаемся выяснением ситуации», — заявили в МИД России на вопрос РБК выдвигали ли захватчики какие-либо требования.
В петербургском рекрутинговом агентстве «Марлоу Навигейшн Россия» отказались от комментариев. «Комментариев не будет», — заявили в агентстве РБК.
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