Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
20 июля 2020 14:20
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"Среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся семь российских граждан", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Twitter.
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины. "Танкер подвергся 17 июля нападению пиратов в 210 морских милях от побережья Бенина в 11:00 по местному времени (13:00 мск)", - говорилось в заявлении компании.
О высадке пиратов на борт Curacao Trader сообщил 17 июля портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море. По его данным, на борт танкера поднялись восемь вооруженных лиц. Портал указывает, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега. По его мнению, все говорит о том, что в преступной операции участвовало также крупное судно.
Танкер под флагом Либерии, способный перевозить как нефть, так и жидкие химические вещества, вышел из порта Ломе (Того). Он был атакован в 230 морских милях к югу от нигерийского города Лагос. Судно принадлежит компании Curacao Trader Shipping.
Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников. В первом квартале текущего года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. Особенностью действий преступников в этом заливе является тот факт, что они захватывают в качестве заложников членов экипажей для получения в дальнейшем за них выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.
Фото из открытых источников
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