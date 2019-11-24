Пилот рейса "Москва — Анапа" умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

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После приземления пилота сразу передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили РИА Новости, что решение посадить самолет принял командир воздушного судна."Аэрофлот" выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами", - сказали в пресс-службе.Позднее стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.После дозаправки самолет продолжил рейс.