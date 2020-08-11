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Певицу Валентину Легкоступову госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой

11 августа 2020 14:35
198
По предварительным данным, артистка находится в коме.
Певица Валентина Легкоступова найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой, в настоящее время она госпитализирована и, по предварительной информации, находится в коме. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Певица Валентина Легкоступова госпитализирована <...> с черепно-мозговой травмой. Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, певицу обнаружила в квартире ее дочь, рядом с артисткой находился ее муж Юрий Фирсов.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт госпитализации женщины 1965 года рождения в одну из столичных больниц. "По данному факту проводится проверка", - сказали в полиции.

Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница хита "Ягода-малина".



Фото:    Алексей Филиппов/ТАСС






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