Певицу Валентину Легкоступову госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой

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"Певица Валентина Легкоступова госпитализирована <...> с черепно-мозговой травмой. Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме", - сказал собеседник агентства.По его словам, певицу обнаружила в квартире ее дочь, рядом с артисткой находился ее муж Юрий Фирсов.В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт госпитализации женщины 1965 года рождения в одну из столичных больниц. "По данному факту проводится проверка", - сказали в полиции.Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница хита "Ягода-малина".Фото: Алексей Филиппов/ТАСС