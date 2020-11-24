Петербуржец, захвативший в заложники шестерых детей, сдался полиции

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Мужчина, который захватил шестерых детей в заложники в Санкт-Петербурге, сдался, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что мужчина сдался после переговоров.

"В Колпино мужчина, удерживавший шестерых детей в квартире одного из домов по Пролетарской улице, после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов сдался. Пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, медики вывели из квартиры, где произошел инцидент, шестерых детей, двоих из них вынесли на руках.

Как сообщил журналистам на месте инцидента заместитель начальника полиции ОМВД России по Колпинскому району Николай Иванов, в настоящее время злоумышленник находится в отделе полиции. "Он [задержанный Денис Бельтюков] находится в полиции. Дети не пострадали, в данный момент им оказывается медицинская помощь. Работает следственная оперативная группа, делают осмотр места происшествия и, соответственно, фиксируют все, что было за сегодняшний день. На данный момент следственные действия и обстановка контролируются", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ранее в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в полицию Колпинского района 24 ноября в 12:12 мск поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает их шестерых детей. По предварительным данным, гражданин в полиции на учете не состоит, однако, по сведениям источника ТАСС, мужчина числится на учете в психоневрологическом диспансере. Детям от трех до 15 лет. На место оперативно выехали сотрудники полиции.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, одна из версий произошедшего - бытовой конфликт мужчины с супругой. Он не выдвигал никаких требований. По информации источников, он был вооружен топором.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС