Перед арестом менеджмент «Больверка» едва не сжег документы в бане

52

«В здании, где находился их („Больверка“ — прим.ред.) офис, было оборудовано помещение со входом из другого подъезда, там располагались серверная и склад документов, чтобы найти их мог только знающий человек. У одного из фигурантов этого дела в бане мы нашли документы, связанные с исполнением госконтракта и приготовленные к сожжению. Может быть, через час улики уже были бы уничтожены. То есть люди, которые решились похитить деньги у государства — весьма дерзкие. Просто они не ожидали, что мы начнём работать, не дожидаясь истечения срока контракта», — рассказал Выменец изданию.Также он подчеркнул, что «Больверк» мог участвовать и в других преступлениях. «Есть оперативная информация, что они причастны к неким аферам на Дальнем Востоке», — прокомментировал Выменец.Как ранее сообщало «СО» ОНЛАЙН, четверо топ-менеджеров «Больверка» во главе с его бенефициаром Сергеем Шипициным были задержаны по подозрению в масштабных хищениях. Им вменяется в вину похищение 1,6 млрд руб. при строительстве порта в городе Пионерский Калининградской области.