Пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП на Аляске, едва не рухнув в водоём
18 октября 2019 11:21
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На кадрах с места ЧП видно, что самолёт накренился, остановившись в нескольких метрах от воды.
По предварительным данным, различные травмы получило четыре человека. Все они доставлены в местную больницу.
Сообщается, что этот борт принадлежит авиакомпании Peninsula Airways. Он летел из Анкориджа в город Уналашка на одноимённом острове Уналашка в Алеутском архипелаге. Большую часть пассажиров рейса составляли члены одной из школьных команд по плаванию и сопровождающие.
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