Пассажирский самолёт экстренно сел в Калуге из-за обморока у пилота
10 июля 2019 21:09
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Пострадавший почувствовал себя плохо при подлёте к Москве, когда самолёт пошёл на снижение, он потерял сознание. Сразу после этого экипаж принял решение экстренно садиться в Калуге.
Приземление прошло штатно. Состояние пилота уточняется.
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