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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми

9 февраля 2020 15:18
107
Лайнер приземлился на брюхо.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (республика Коми), передает РБК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Позже эту информацию агентству подтвердили в МЧС.

По его данным, лайнер ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу (ВПП). Собеседник агентства отметил, что никто не пострадал.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании Utair.

О жесткой посадке самолета также сообщают Telegram-каналы 112 и Baza. По их информации, лайнер приземлился на брюхо. Как пишет 112, во время посадки у самолета возникли проблемы из-за выпуска шасси. На борту находились 94 человека.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб также сообщает что у самолета были проблемы с шасси, из-за чего он совершил жесткую посадку, ударившись хвостом о ВПП. Как передает ТАСС, аэропорт Усинска продолжает работать в штатном режиме.



Фото: ea.potapoff / VK/РБК








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