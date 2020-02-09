Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми
9 февраля 2020 15:18
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По его данным, лайнер ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу (ВПП). Собеседник агентства отметил, что никто не пострадал.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании Utair.
О жесткой посадке самолета также сообщают Telegram-каналы 112 и Baza. По их информации, лайнер приземлился на брюхо. Как пишет 112, во время посадки у самолета возникли проблемы из-за выпуска шасси. На борту находились 94 человека.
«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб также сообщает что у самолета были проблемы с шасси, из-за чего он совершил жесткую посадку, ударившись хвостом о ВПП. Как передает ТАСС, аэропорт Усинска продолжает работать в штатном режиме.
Фото: ea.potapoff / VK/РБК
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