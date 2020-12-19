Пассажир соврал об отсутствии симптомов ковида и умер после экстренной посадки самолёта

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В США пассажир самолёта соврал об отсутствии симптомов коронавируса, из-за чего умер, передает Лайф. Об этом сообщает издание TMZ.

Инцидент произошёл несколько дней назад на борту лайнера авиакомпании United Airlines. Самолёт летел по маршруту Орландо — Лос-Анджелес. Перед посадкой на рейс мужчина решил умолчать о том, что у него имеются явные симптомы коронавируса, и занял своё место в самолёте рядом с супругой.

В полёте пассажиру стало значительно хуже: он дрожал и обливался потом, а когда экипаж понял, что ситуация критическая, пилот принял решение посадить борт в Новом Орлеане. На помощь пришли медики, которые пытались реанимировать мужчину дефибриллятором, адреналином, а также делали искусственное дыхание. Несмотря на все попытки врачей, спасти жизнь пациенту не удалось — он умер в госпитале.

Один из пассажиров, летевших рядом с супругами, рассказал, что во время реанимирования мужчины встретился взглядом с его женой, но та лишь стыдливо опустила глаза. Он также задал вопрос представителям авиакомпании, почему перед полётом никто не измерил температуру погибшему, и обвинил его семью в халатности и наплевательском отношении к остальным почти 200 пассажирам, летевшим вместе с ними.

Фото: Pixabay / Лайф