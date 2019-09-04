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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

4 сентября 2019 23:52
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Воздушное судно задержали в аэропорту на неопределенное время. О том, что пилот не явился на работу, пассажиры узнали, когда уже прошли досмотр.
Пассажир самолета британской авиакомпании ЕasyJet, направлявшегося из Манчестера в испанский Аликанте, заменил не вышедшего на рейс пилота, передает РИА Новости со ссылкой на газету Manchester Evening News.

Воздушное судно задержали в аэропорту на неопредленное время. О том, что пилот не явился на работу, пассажиры узнали, когда уже прошли досмотр.

Среди них оказался Майкл Брэдли, направлявшийся в отпуск с женой и маленькими детьми. Мужчина отказался ждать несколько часов резервный рейс и предложил ЕasyJet взять обязанности пилота на себя.

Он связался с администрацией авиакомпании и сообщил, что у него есть при себе удостоверение пилота. Ему перезвонили менее чем через минуту и согласились посадить его за штурвал.

Представители ЕasyJet поблагодарили Брэдли за то, что он помог пассажирам самолета вовремя добраться до места назначения.

В авиакомпании уточнили, что мужчине позволили управлять воздушным судном после тщательной проверки.

"Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего", — сообщили в ЕasyJet.

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