Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

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Воздушное судно задержали в аэропорту на неопредленное время. О том, что пилот не явился на работу, пассажиры узнали, когда уже прошли досмотр.Среди них оказался Майкл Брэдли, направлявшийся в отпуск с женой и маленькими детьми. Мужчина отказался ждать несколько часов резервный рейс и предложил ЕasyJet взять обязанности пилота на себя.Он связался с администрацией авиакомпании и сообщил, что у него есть при себе удостоверение пилота. Ему перезвонили менее чем через минуту и согласились посадить его за штурвал.Представители ЕasyJet поблагодарили Брэдли за то, что он помог пассажирам самолета вовремя добраться до места назначения.В авиакомпании уточнили, что мужчине позволили управлять воздушным судном после тщательной проверки."Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего", — сообщили в ЕasyJet.