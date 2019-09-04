Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
4 сентября 2019 23:52
127
Воздушное судно задержали в аэропорту на неопредленное время. О том, что пилот не явился на работу, пассажиры узнали, когда уже прошли досмотр.
Среди них оказался Майкл Брэдли, направлявшийся в отпуск с женой и маленькими детьми. Мужчина отказался ждать несколько часов резервный рейс и предложил ЕasyJet взять обязанности пилота на себя.
Он связался с администрацией авиакомпании и сообщил, что у него есть при себе удостоверение пилота. Ему перезвонили менее чем через минуту и согласились посадить его за штурвал.
Представители ЕasyJet поблагодарили Брэдли за то, что он помог пассажирам самолета вовремя добраться до места назначения.
В авиакомпании уточнили, что мужчине позволили управлять воздушным судном после тщательной проверки.
"Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего", — сообщили в ЕasyJet.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
4 сентября 2019 22:29
Он коснулся шлема сотрудника ОМОНа, что причинило силовику боль. Закон
147
3 сентября 2019 22:37Военная прокуратура начала проверку после падения Су-25 в Ставрополье
Летчики катапультировались, в настоящее время спасатели продолжают их поиски. Закон
309
3 сентября 2019 19:09
Судом одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому - заключение под стражу. Закон
405
3 сентября 2019 15:15
В ходе прений прокурор попросил суд приговорить обвиняемого к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Закон
318
2 сентября 2019 14:50
При этом суд вынес родителям предупреждение о необходимости изменения своего отношения к детям. Закон
358
2 сентября 2019 12:27
Мужчина задолжал более 57 тысяч рублей. Закон
286
2 сентября 2019 12:09
Полицейские пожаловались на незаконные действия со стороны начальника в УФСБ по Самарской области. Закон
277
Происшествия
4 сентября 2019 23:52
Воздушное судно задержали в аэропорту на неопредленное время. О том, что пилот не явился на работу, пассажиры узнали, когда уже прошли досмотр. Происшествия
127
4 сентября 2019 17:58
2 сентября они вышли из дома на улице Ташкентской и не вернулись. Происшествия
191
4 сентября 2019 17:05
"Внутри катафалка находился гроб с телом усопшего мужчины, оно не пострадало. Нет пострадавших и среди живых". Происшествия
198
Криминал
4 сентября 2019 12:52
Все они жители Чапаевска. Криминал
265
3 сентября 2019 13:14
Водитель нервничал при общении с сотрудниками Госавтоинспекции. Криминал
261
3 сентября 2019 10:47
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
239
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
248
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
496
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
351
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
321
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
556
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1469
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
444
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2212
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
413
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
694
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
502
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
639
Мероприятия