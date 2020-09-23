Отец школьника открыл стрельбу в Самарской области

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Конфликт с применением огнестрельного оружия мог вспыхнуть из-за детей.

В Самарской области сообщают о вооруженном конфликте, в который оказались вовлечены четверо мужчин. В какой-то момент один из них достал оружие и начал стрелять. В результате ранения получили все трое его оппонентов. Сообщается, что инцидент произошел в Промышленном районе Самары. По некоторым данным, поссорившиеся - родители учеников пятого класса одной из местных школ. Сам конфликт, к слову, вероятно и произошел из-за детей, пишет паблик агентства «СОВА». Как уточнили в региональном ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Все детали выясняются, пишет КТВ-Луч.



