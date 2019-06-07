Опубликовано видео опасных манёвров крейсера США рядом с российским кораблём
7 июня 2019 20:41
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Как сообщала пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ России, для предотвращения столкновения "Адмиралу Виноградову" пришлось экстренно маневрировать.
Из-за недопустимости подобных действий российская сторона заявила протест командованию корабля ВМС США.
Однако, по мнению американской стороны, это российские военные действовали непрофессионально и поставили под угрозу безопасность экипажа Chancellorsville. В США заявили, что российский корабль подошёл к американскому крейсеру на расстояние 15–30 метров, тем самым вынудив его резко изменить курс и уйти в сторону во избежание столкновения.
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