Опасный маневр на проезжей части привел к трагедии в Волжском районе

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В Самарской области следователи доказали вину водителя, совершившего ДТП, в котором погибли три человека.

Из материалов уголовного дела следует, что 1 июня 2019 года водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по автодороге «Самара - Большая Черниговка» в направлении г. Самары в дневное время суток. Не обеспечив безопасную дистанцию до двигавшегося впереди него в попутном направлении автомобиля «Лада Ларгус», водитель не принял своевременных мер к снижению скорости, вплоть до остановки автомобиля, не убедившись в безопасности предпринимаемого маневра, выехал на полосу проезжей части, предназначенную для движения во встречном направлении, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Ckania» с полуприцепом. В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ-21703 «Лада Приора»: молодой человек 2000 г.р., женщина 1964 г.р. и мужчина 1996 г.р., не пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм скончались. Сам водитель и еще один пострадавший в ДТП пассажир мужчина 1978 г.р. получили травмы.

Оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу и сотрудников ГИБДД. Полицейскими во время осмотра места происшествия установлены и изъяты: следы и объекты, установлены и опрошены возможные свидетели и участники происшествия. По данным ГИБДД, водительский стаж мужчины, находившегося за рулем автомобиля «Лада Приора» - жителя Жигулевска 1983 года рождения, составлял три года.

Основываясь на показаниях свидетелей дорожной аварии и заключениях авто-технических судебных экспертиз, следователи пришли к выводу, что в данной дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля располагал технической возможностью избежать столкновения с грузовым автомобилем. Водитель автомобиля не должен был выезжать на полосу проезжей части, предназначенную для движения во встречном направлении. К тому же он превысил безопасный скоростной режим и ненадлежащим образом следил за дорожной обстановкой, вследствие чего вовремя не заметил встречные грузовые автомобили и совершил опасный маневр.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Волжский районный суд Самарской области, где судьей в отношении мужчины вынесен обвинительный приговор в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством сроком на два года и шесть месяцев. В настоящее время приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.