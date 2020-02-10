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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Один из пранкеров отправился в СИЗО за имитацию "приступа коронавируса" в московском метро

10 февраля 2020 20:25
129
Уроженец Таджикистана был не
Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу до 8 марта уроженца Таджикистана Кароматулло Джаборова, который оказался одним из тех дерзких пранкеров, которые решили разыграть "приступ коронавируса" в вагоне столичной подземки, передает Лайф.

Подозреваемый лично снял видео, как его знакомый падает в метро и изображает конвульсии на фоне новостей об эпидемии, затем выложил ролик в Сеть и назвал "социальным экспериментом".

Как выяснилось на суде, парень является трудовым мигрантом, работал то барменом, то официантом, то кассиром, параллельно снимая пранки для своего канала в YouTube. Однако над розыгрышем по мотивам коронавируса не посмеялся никто. По факту произошедшего завели дело по "в" ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство на транспорте общего пользования).

Сообщников Джаборова, а также лично "актера первого плана" сейчас разыскивает полиция. По данным агентства "Москва", на причастность к съемкам проверяют еще четверых человек: троих россиян и одного уроженца Киргизии. Максимальное наказание, которые им грозит, это лишение свободы на срок до пяти лет. Но в случае, если преступление будет переквалифицировано на вторую часть той же статьи, которая подразумевает совершение группой лиц по предварительному сговору, то максимальный срок лишения свободы может вырасти до семи лет. 



Фото:   соцсети
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Комментарии


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