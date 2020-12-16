Областной суд оставил в силе решение о лишении главы Октябрьска полномочий

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Глава администрации Октябрьска Александра Гожая, похоже, оказалась в довольно любопытной ситуации. Казалось бы, только что она снова стала на пять лет сити-менеджером, как вдруг выясняется, что Самарский областной суд оставил в силе решение коллег из Октябрьского городского суда о лишении чиновницы руководящих полномочий. Как теперь будет решаться спорная ситуация – остается лишь догадываться.

Эксперты отмечают, что Областной суд – не последняя инстанция, есть еще шестой кассационный суд, но вряд ли он займет принципиально иную позицию.

Напомним, вопросов к Александре Гожей накопилось немало и у прокуратуры Октябрьска, и у городской думы, которая, правда, не всегда занимает какую-то одну сторону. То депутаты ратовали за снятие градоначальницы с должности, то вдруг не видели конфликта интересов в ее действиях, когда она сдала в аренду матери два участка земли. При этом прокуратура этот конфликт видела вполне четко и ясно.

На самом деле вся эта ситуация представляется весьма странной. Если верить депутатам городской думы, то «видеть берега» г-жа Гожая перестала почти сразу после назначения на должность в 2015 году. Но при этом и прокуратура, и дума «проснулись» лишь четыре года спустя и стали вовсю обличать чиновницу, сообщает Засекин.

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