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Носилки с пациентом вылетели из автомобиля скорой помощи на проезжую часть при ДТП в Подмосковье

3 декабря 2020 22:17
53
Водитель легкового автомобиля столкнулся с машиной скорой помощи, проскочив на желтый свет.

В подмосковной Электростали водитель легкового автомобиля столкнулся с машиной скорой помощи, проскочив на желтый свет, передают "Известия". Об этом в среду, 2 декабря, сообщил телеканал «360».

Инцидент произошел на 107–112 километре Фрязевского шоссе вечером того дня. По данным телеканала, медики двигались, соблюдая правила дорожного движения и с включенной мигалкой. Виновник аварии попытался проскочить на желтый цвет, что и привело к столкновению.

По данным МВД по Московской области, в аварии пострадал один человек — пациент перевернувшейся скорой: носилки с ним вылетели на проезжую часть. Врачам пришлось оказывать ему помощь прямо на дороге, пишет сайт kp.ru. О состоянии виновника ДТП не сообщается, медики и водитель «скорой» травм не получили.

 

Фото: соцсети/"Известия"

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