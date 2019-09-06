Норкин выгнал из студии НТВ устроившего скандал члена Общественной палаты
6 сентября 2019 22:00
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"Он вел себя по-хамски с ведущим Андреем Норкиным и вынужден был покинуть студию. Хамству не место в эфире нашего телеканала", — говорится в заявлении НТВ в фейсбуке.
Во время обсуждения идеи о повышении минимального возраста для покупки алкоголя Хамзаев повздорил с другим гостем студии, политологом Алексеем Тимофеевым. После обмена колкостями лидер "Трезвой России" схватил сидевшего рядом Тимофеева за край пиджака и пригрозил выкинуть его из студии.
Норкин вмешался в перепалку и попросил Хамзаева покинуть помещение. Это произошло только после того, как к члену ОП подошли продюсеры передачи, чтобы выключить его микрофон. Уходя, Хамзаев швырнул в сторону гарнитуру.
Комментируя ситуацию, телеведущий заявил, что лидер "Трезвой России" вел себя недопустимо, а также нанес компании НТВ материальный ущерб, повредив аппаратуру стоимостью в "несколько тысяч долларов".
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