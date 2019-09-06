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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Норкин выгнал из студии НТВ устроившего скандал члена Общественной палаты

6 сентября 2019 22:00
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Комментируя ситуацию, телеведущий заявил, что лидер
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, передает РИА Новости.

"Он вел себя по-хамски с ведущим Андреем Норкиным и вынужден был покинуть студию. Хамству не место в эфире нашего телеканала", — говорится в заявлении НТВ в фейсбуке.

Во время обсуждения идеи о повышении минимального возраста для покупки алкоголя Хамзаев повздорил с другим гостем студии, политологом Алексеем Тимофеевым. После обмена колкостями лидер "Трезвой России" схватил сидевшего рядом Тимофеева за край пиджака и пригрозил выкинуть его из студии.

Норкин вмешался в перепалку и попросил Хамзаева покинуть помещение. Это произошло только после того, как к члену ОП подошли продюсеры передачи, чтобы выключить его микрофон. Уходя, Хамзаев швырнул в сторону гарнитуру.

Комментируя ситуацию, телеведущий заявил, что лидер "Трезвой России" вел себя недопустимо, а также нанес компании НТВ материальный ущерб, повредив аппаратуру стоимостью в "несколько тысяч долларов". 
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