Ночью сгорел двухэтажный дореволюционный дом на улице Ленинской в Самаре

204

В 03:11,19 октября, поступило сообщение о пожаре на улице Ленинской в Самаре.По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горят 2 жилых дома на общей площади 450 м.кв. Объявлен повышенный ранг вызова № 2, на место были направлены дополнительные подразделения.В 03:59 пожар был локализован; в 05:32 - ликвидирован.Всего привлекалось: 91 человек, 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 69 человек, 18 единиц техники.Причина пожара уточняется, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС