Ночью, в сильный ветер и шторм, спасатели доставили с пристани Шелехметь мужчину со сломанной ногой

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В 01:15 мужчину с переломом ноги передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.Подробности произошедшего рассказала дочь пострадавшего.- Когда был был сильный ветер и шторм на Волге, на дом моего папы упало дерево, которое разнесло дом в щепки...и ногу папы. Соседи вызвали спасателей. Ребята вышли на своем катере и уже через 40 минут были на месте, - рассказала дочь пенсионера в Инстаграме.- Спасибо вам, что вы есть, что помогаете людям. Вашу помощь трудно оценить, - поблагодарила спасателей девушка.