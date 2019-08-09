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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ночью, в сильный ветер и шторм, спасатели доставили с пристани Шелехметь мужчину со сломанной ногой

9 августа 2019 21:06
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Его передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
5 августа, в 22:40, спасатели отправились на пристань Шелехметь для эвакуации и дальнейшей госпитализации пострадавшего мужчины 1957 года рождения, передает пресс-служба ПСС Самарской области.

В 01:15 мужчину с переломом ноги передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Подробности произошедшего рассказала дочь пострадавшего.

- Когда был был сильный ветер и шторм на Волге, на дом моего папы упало дерево, которое разнесло дом в щепки...и ногу папы. Соседи вызвали спасателей. Ребята вышли на своем катере и уже через 40 минут были на месте, - рассказала дочь пенсионера  в Инстаграме.

- Спасибо вам, что вы есть, что помогаете людям. Вашу помощь трудно оценить, - поблагодарила спасателей девушка.
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