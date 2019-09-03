Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье

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Трагедия произошла 3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар. По словам пресс-атташе, врачи скорой помощи доставили девочку 2013 года рождения в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось.Посольство выразило соболезнования ее родным и близким. Генконсульство в Анталье находится в контакте с местным управлением жандармерии и совместно с администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента.