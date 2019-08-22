Неприятная встреча: ночью сызранские рыбаки попали в логово змей
22 августа 2019 18:52
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- Были там ночью, - рассказал рыбак. - В первый раз и, наверное, в последний. Столько гадюк я еще не видел! К пацану под раскладушку две штуки заползли, он орал так громко...
Змеи были черного цвета, и мужчина предположил, что встретился именно с гадюками. В поисках места для рыбалки они отошли от бетонной автомобильной дороги в сторону на 20 метров и спустились к реке. Не исключено, что змеи могли оказаться черными ужами: как отметил один из комментаторов, их часто путают с гадюками.
- Ночью шагнуть в сторону страшно было, - признался житель Сызрани.
Рыбалка не удалась: лещ в "гадючьем месте" клевал плохо.
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