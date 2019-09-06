Неизвестный ворвался в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой и ударил её электрошокером
6 сентября 2019 16:11
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— Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся, — заявила Волк.
Нападение произошло 6 сентября около 01:30 ночи. Преступник объявлен в розыск.
Элла Памфилова здорова, в данный момент она принимает участие в международной конференции в столице. Об этом рассказали "Интерфаксу" в аппарате ЦИКа в пятницу.
Фото: соцсети
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