Не поделили дорогу две автомобилистки в Самарской области

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18 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 19:30 в Красноярском районе в пгт Новосемейкино. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Киа», следовала по ул. Советская со стороны ул. Матюгина в сторону ул. Школьная. В пути следования, вне перекрестка при повороте налево, не уступила дорогу автомобилю «Лада Приора», под управлением девушки-водителя 1999 года рождения. В результате ДТП пострадали обе водительницы, им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.