Названа предварительная причина ЧП с тремя погибшими на танкере в Находке
2 ноября 2019 17:40
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— Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц. По версии следствия, на танкере произошёл хлопок газовоздушной смеси. Горения не наблюдалось, — говорится в сообщении.
На месте происшествия ведутся допросы свидетелей и очевидцев, следователи осматривают место происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз и изымается техническая документация, а также проводятся другие следственные действия.
Хлопок на танкере произошёл около 01:20 по московскому времени. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в этот момент на борту находилось девять человек, трое из которых погибли.
Представитель компании — владельца танкера рассказал ТАСС, что, несмотря на полученные повреждения, судно направится в порт Находка своим ходом, но пока решается вопрос, до какого причала придётся идти. Уже там будет оцениваться ущерб и определится причина.
Он также добавил, что вся команда танкера была застрахована, страховщик уже знает о случившемся. По его словам, как только будет собрана вся необходимая информация, примут решение об оказании помощи семьям погибших.
Фото: соцсети/life.ru
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