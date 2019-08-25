Напротив горы Лепешка на Волге перевернулась яхта

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В 14:45 оперативному дежурному поступило сообщение, что на Волге напротив горы Лепешка Ставропольского района в 1 км от правого берега яхта ударилась о волну и перевернулась.На борту находились 5 человек.Спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти на спасательном катере отправились к месту происшествия.Мужчин подняли на спасательный катер и эвакуировали на спасательную станцию.Пострадавшие отказались от медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: облМЧС