Нападение на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье попало на видео

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На кадрах видно, что злоумышленник поджидал потерпевшую на парковке супермаркета. Когда она подошла к автомобилю, мужчина облил ее кислотой и скрылся.Сразу после нападения женщина побежала в сторону магазина за помощью.Сейчас она находится в больнице с химическим ожогом.В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство взяло расследование на контроль. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавшего ищут.