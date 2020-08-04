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Нападение на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье попало на видео

4 августа 2020 19:37
182
На кадрах видно, что злоумышленник поджидал потерпевшую на парковке супермаркета. Когда она подошла к автомобилю, мужчина облил ее кислотой и скрылся.
РЕН ТВ опубликовал видео нападения на замгендиректора Ивантеевского хлебокомбината в подмосковном городе Пушкино, передает РИА Новости.

На кадрах видно, что злоумышленник поджидал потерпевшую на парковке супермаркета. Когда она подошла к автомобилю, мужчина облил ее кислотой и скрылся.

Сразу после нападения женщина побежала в сторону магазина за помощью.

Сейчас она находится в больнице с химическим ожогом.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство взяло расследование на контроль. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавшего ищут. 
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Комментарии


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