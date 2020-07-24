Я нашел ошибку
Главные новости: 
Правда, произошло это ещё в апреле, но известно об этом стало только сейчас. Лечение проходило в Лос-Анджелесе. Затем у актёра не раз выявляли антитела.
Стало известно о госпитализации Мэла Гибсона с коронавирусом
Информацию о столкновении на юго-западе города у метро
На юго-западе Москвы снова подрались азербайджанцы и армяне
Такое решение было найдено в связи с тем, что главный дирижер оркестра и его музыкальный руководитель англичанин Джонатан Нотт из-за пандемии уже несколько месяцев не может приехать в Японию.
Первый концерт с виртуальным дирижером прошел в Японии
«Прогресс МС-15» доставил на МКС топливо, кислород и еду для экипажа, а также оборудование для научных экспериментов. При его стыковке к МКС возникли трудности: корабль отклонился от намеченной мишени.
«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» и МКС
Там также отметили, что Сергий
В епархии заявили, что схимонах Сергий должен покинуть Среднеуральский монастырь
Первыми странами, куда можно будет летать из России, станут Великобритания, Танзания и Турция, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Россия возобновляет авиасообщение с другими странами. Главное
Полностью запрещается продажа табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.
СФ одобрил закон, приравнивающий вейпы и кальяны к табачным изделиям
Это ведь даже не огромный YouTube, а относительно небольшая соцсеть с короткими роликами. Как получить деньги, и сколько их будет в реальности?
Сколько зарабатывают в TikTok на примере пяти блогеров
сегодня  Пятница, 24 июля, 21:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/07:
USD 71.6
0.64
EUR 83.1
0.91
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На юго-западе Москвы снова подрались азербайджанцы и армяне

24 июля 2020 21:26
44
Информацию о столкновении на юго-западе города у метро
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщает РИА Новости  со ссылкой на РБК.

Информацию о столкновении на юго-западе города у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев России Элунур Гусейнов.

"Была такая ситуация, мы пока не знаем конкретно, что произошло", — заявил он.

Гусейнов добавил, что сейчас представители общины выясняют детали случившегося.

Сообщение прокомментировали и представители армянской диаспоры.

"Информация пока есть только та, что в Сети: напали, минут десять это все длилось, разбили витрины и уехали", — приводит издание слова сопредседателя "Объединения армян России" Давида Тонояна.

Минувшей ночью в столице произошли стычки между представителями двух диаспор. В ходе одной из них участнику конфликта нанесли ножевое ранение, ему оказали медицинскую помощь.

Всего в результате драки задержали более 25 человек, их подозревают в хулиганстве и разбое.

Посол Армении Вардан Тогонян назвал случившееся организованной провокацией. В свою очередь, в Союзе Азербайджанцев России заявили, что именно представители армянской диаспоры разгромили ресторан "1001 ночь", принадлежащий азербайджанцу.

Конфликт между Арменией и Азербаджаном обострился 12 июля. В Баку заявили о 12 убитых армянской стороной военных. В Ереване сообщали о гибели пяти военных, и ранении одиннадцати человек. 


Фото: Ирина Попова / Vk / РБК
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
24 июля 2020  15:21
Кроме того, Рабинович просят оштрафовать на 150 млн и лишить звания полковника.
В Самаре экс-следователя, которую судят по подозрению в коррупции, могут отправить в колонию
Кроме того, Рабинович просят оштрафовать на 150 млн и лишить звания полковника.   Закон
221
23 июля 2020  22:52
Суд приговорил Александра Круглова к пяти с половиной годам, Романа Дунаева - к шести годам, Надежду Архипову - к пяти годам, но ее освободили от наказания по амнистии.
Обвиняемые в крушении самолета главы Total получили от пяти до шести лет колонии-поселения
Суд приговорил Александра Круглова к пяти с половиной годам, Романа Дунаева - к шести годам, Надежду Архипову - к пяти годам, но ее освободили от наказания по... Закон
452
23 июля 2020  21:10
Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не реагирует на просьбы удалить их.
Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео
Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не... Закон
483
23 июля 2020  18:32
Облсуд отменил постановление Железнодорожного районного суда Самары о приостановлении деятельности ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, а также иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную
Ночлежку в поселке Шмидта защитил Самарский областной суд
Облсуд отменил постановление Железнодорожного районного суда Самары о приостановлении деятельности ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без... Закон
442
23 июля 2020  14:07
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста тягоча.
Организация из Тольятти оплатила штраф в 100 тысяч рублей после ареста тягача
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста... Закон
715
22 июля 2020  22:51
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.
Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.  Закон
486
22 июля 2020  22:41
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Закон
534
Весь список
Происшествия
24 июля 2020  21:26
Информацию о столкновении на юго-западе города у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев России Элунур Гусейнов.
На юго-западе Москвы снова подрались азербайджанцы и армяне
Информацию о столкновении на юго-западе города у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев... Происшествия
39
24 июля 2020  11:06
Молния опасна тогда, когда за вспышкой следует раскат грома
Молния опасна тогда, когда за вспышкой следует раскат грома
Чтобы уберечься от удара молнии, во время грозы не нужно разговаривать по телефону, заниматься спортом, находиться вблизи деревьев. Происшествия
254
24 июля 2020  10:45
В Сызранском районе на дороге перевернулся КАМАЗ
В Сызранском районе на дороге перевернулся КАМАЗ
 В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля. Правоохранители ведут проверку. Происшествия
245
Весь список
Криминал
24 июля 2020  13:36
В Кинельском районе закрыли наркоманский притон
В Кинельском районе закрыли наркоманский притон
 В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для... Криминал
245
24 июля 2020  12:44
Полиция Самары разыскивает подозреваемых в вандализме на площади Памяти
Полиция Самары разыскивает подозреваемых в вандализме на площади Памяти
Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы подозреваемые в осквернении мемориала. Криминал
265
24 июля 2020  11:50
Участковый успел перехватить руку злоумышленника, когда тот замахнулся ножом на потерпевшего
Участковый успел перехватить руку злоумышленника, когда тот замахнулся ножом на потерпевшего
Инцидент произошел в кафе Красноярского района. Около него дрались трое мужчин, у одного из которых был нож. Криминал
256
Весь список

Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
609
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1083
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
990
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1649
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1514
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1539
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2138
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3824
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3297
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4203
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4338
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4372
Весь список

Мероприятия
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные