На юго-западе Москвы снова подрались азербайджанцы и армяне

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Информацию о столкновении на юго-западе города у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев России Элунур Гусейнов."Была такая ситуация, мы пока не знаем конкретно, что произошло", — заявил он.Гусейнов добавил, что сейчас представители общины выясняют детали случившегося.Сообщение прокомментировали и представители армянской диаспоры."Информация пока есть только та, что в Сети: напали, минут десять это все длилось, разбили витрины и уехали", — приводит издание слова сопредседателя "Объединения армян России" Давида Тонояна.Минувшей ночью в столице произошли стычки между представителями двух диаспор. В ходе одной из них участнику конфликта нанесли ножевое ранение, ему оказали медицинскую помощь.Всего в результате драки задержали более 25 человек, их подозревают в хулиганстве и разбое.Посол Армении Вардан Тогонян назвал случившееся организованной провокацией. В свою очередь, в Союзе Азербайджанцев России заявили, что именно представители армянской диаспоры разгромили ресторан "1001 ночь", принадлежащий азербайджанцу.Конфликт между Арменией и Азербаджаном обострился 12 июля. В Баку заявили о 12 убитых армянской стороной военных. В Ереване сообщали о гибели пяти военных, и ранении одиннадцати человек.Фото: Ирина Попова / Vk / РБК