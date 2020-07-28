На юге Петербурга столкнулись два грузовых поезда. Видео

Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передает ТАСС. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту, сообщила во вторник пресс-служба городского ГУ МЧС.
"В 14:39 мск, Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Малая Балканская, ж/д станция грузовая Купчинская, касательное столкновение двух грузовых составов №3812 и №1255 (электровозами) с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршрут", - сказано в сообщении.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, в результате инцидента пострадал машинист одного из поездов.
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Фото: скриншот видео
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