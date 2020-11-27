На востоке Москвы трое неизвестных избили продавщицу на рынке

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Трое неизвестных избили на востоке Москвы женщину и забрали у нее сумку и кошелек с деньгами и банковскими картами, а также телефон. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"24 ноября примерно в 09:30 на улице Ибрагимова трое неизвестных руками и ногами избили женщину - продавца рынка, открыто похитили сумку, в которой находились деньги в сумме $6,5 тыс., сотовый телефон, кошелек с банковскими картами <...>, а затем скрылись. Материальный ущерб составил 503 тыс. 273 рубля", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, пострадавшая обратилась за медицинском помощью. У женщины диагностирована травма груди, перелом ребра, растяжение голеностопного сустава. После оказания медицинской помощи она была отпущена. Накануне полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Фото: РИА Новости