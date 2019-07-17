На въезде в село Валы Ставропольского района столкнулись два большегруза Скания и КАМАЗ
17 июля 2019 15:18
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В результате столкновения водитель Скании погиб, он оказался зажат в кабине автомобиля.
Для деблокирования погибшего спасатели использовали гидравлический инструмент.
В 21:50 работы по извлечению тела погибшего мужчины 1970 года рождения были завершены, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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