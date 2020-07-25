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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На трассе в Сызрани тушили горящую иномарку

25 июля 2020 12:32
162
На трассе в Сызрани тушили горящую иномарку
 Пожарные быстро справились с возгоранием, но огонь успел повредить автомобиль.

Происшествие случилось в девять часов вечера в пятницу, 24 июля. По информации МЧС на 22 километре автодороги Сызрань - Волжский Утёс - село Шигоны загорелась Ауди A6. На место происшествия выезжал пожарный расчет: одна спецмашина и четверо огнеборцев. С пламенем справились оперативно за пять минут. Однако огонь успел повредить автомобиль. О причинах возгорания иномарки ничего не сообщается. Пострадавших в этом происшествии нет, сообщает КТВ-Луч.
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Комментарии


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