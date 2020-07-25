На трассе в Сызрани тушили горящую иномарку
25 июля 2020 12:32
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Происшествие случилось в девять часов вечера в пятницу, 24 июля. По информации МЧС на 22 километре автодороги Сызрань - Волжский Утёс - село Шигоны загорелась Ауди A6. На место происшествия выезжал пожарный расчет: одна спецмашина и четверо огнеборцев. С пламенем справились оперативно за пять минут. Однако огонь успел повредить автомобиль. О причинах возгорания иномарки ничего не сообщается. Пострадавших в этом происшествии нет, сообщает КТВ-Луч.
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