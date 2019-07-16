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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На трассе М-5 "Урал" в Самарской области ограничено движение из-за ДТП

16 июля 2019 17:01
43
На месте аварии проводятся следственные мероприятия.
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что в связи с ДТП на 1076 км автомобильной дороги М-5 «Урал» (Самарская область, Сергиевский район) с 14:50 по местному времени закрыто движение автотранспорта.

На месте аварии проводятся следственные мероприятия, передает пресс-служба облправительства.  
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