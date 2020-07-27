На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар

Возгорание произошло на территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС
в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на первом этаже четырехэтажного здания. Что именно горит и площадь пожара уточняется", - сказали в пресс-службе.
Как добавили в главке, сведений о пострадавших не поступало. По информации источника, площадь пожара составляет 30 кв. метров.
Руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков уточнил, что открытого горения нет. "В СИЗО-6 возникло задымление. Открытого горения нет. На место происшествия вызваны силы МЧС. Причины происшествия выясняются", - отметил он. Цыганков сообщил, что арестованные перемещены в безопасное место в пределах учреждения.
В ведомстве уточнили, что из СИЗО эвакуировали 850 человек. Их разместили в соседних корпусах.
Источник в в экстренных службах сообщил, что "с четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании плотное задымление". По его данным, пожарные не могут найти очаг возгорания. "Пожарные не могут найти очаг возгорания в женском СИЗО-6 для его тушения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по словам представителей администрации СИЗО, горит или пекарня, или комната, где хранятся матрасы.
Всего в здании изолятора три корпуса. В настоящее время из горящего здания людей переводят в сборный пункт. Как передает корреспондент ТАСС, во время рассмотрения жалобы на арест экс-главы Минобрнауки Марины Лукашевич при трансляции из СИЗО раздавались звуки пожарной сигнализации. Мосгорсуд успел рассмотреть жалобу.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив
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