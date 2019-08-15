На территории Кремля обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны

60

— В царские времена там располагался ледник, погреб, где хранились продукты. И там делали срез грунта под гидроизоляцию, — говорит Хлебников.Сейчас бомба обезврежена и вывезена в безопасное место, где её ликвидируют.Интенсивные бомбёжки Москвы немцами были с 1941 года до лета 1942-го. Так, с 10 по 11 августа 1941 года был совершён крупный авианалёт, в ходе которого одна из бомб упала рядом с Никольской башней Кремля.