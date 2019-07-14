На ралли "Шёлковый путь" перевернулся МАЗ лидеров гонки
14 июля 2019 19:17
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Вязович перевернулся на 33-м километре специального участка, который проходит по территории Китая от Байинбаолига до Алашаня. Пока не известно, сможет ли команда продолжить гонку.
Перед восьмым этапом Вязович лидировал в общем зачёте грузовиков, далее шёл россиянин Антон Шибалов, на третьем месте — его соотечественник Андрей Каргинов.
Гонка "Шёлковый путь" стартовала 6 июля в Иркутске. Марафон включает в себя десять этапов. Маршрут — 3500 километров. Финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане.
Фото: silkwayrally.com
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