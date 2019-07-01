На проспекте Кирова иномарка сбила девушку на переходе

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30 июня, около 17.00, водитель, управляя автомобилем Субару Форестер, двигаясь по пр. Кирова, со Ставропольской в направлении Вольской, напротив дома № 96 по пр. Кирова, допустил наезд на девушку 2001 года рождения, которая пересекала проезжую часть проспекта Кирова по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.В результате ДТП девушка-пешеход получила травму ноги и была доставлена в медицинское учреждение.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что несомненным залогом безопасности при движении в любых дорожных условиях является неукоснительное соблюдение ПДД, выбор скоростного режима, действительно соответствующего обстановке, минимизация количества перестроений, использование света фар и максимальное обеспечение собственной видимости иным участникам движения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области