На пожаре в Самарской области погибли два пожилых человека

С огнём боролись сразу несколько пожарных подразделений: 21 человек и 6 единиц техники.
Сотрудники МЧС выясняют причину пожара в деревне Сергеевка Красноярского района. В ночь на четверг, 6 августа, огонь вспыхнул в частном доме и охватил постройку во дворе.
— Сообщение о происшествии поступило в 03:50. Прибыв на место, пожарные установили, что общая площадь возгорания с учётом двух зданий составляет 90 квадратных метров. Локализовать пожар удалось в 05:05, а полностью потушить — в 05:40, — рассказали в Главном управлении областного МЧС.
С огнём боролись сразу несколько пожарных подразделений: 21 человек и 6 единиц техники. Но жертв избежать не удалось. Погибли 2 человека: мужчина 86 и женщина 88 лет, сообщает 63.ру.
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