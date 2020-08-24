На пожаре в Самарской области погиб человек

Огнем был охвачен сарай площадью 100 квадратных метров.
Пожарные Самарской области за полчаса ликвидировали возгорание в с. Кротовка Кинель-Черкасского района. По прибытию стало известно, что огнем охвачен сарай площадью 100 квадратных метров.
В Главном управлении МЧС сообщили, что во время тушения пожара, в сарае было обнаружено тело 53-летнего мужчины.
За минувший выходной, с 23 по 24 августа, на территории Самарской области зафиксировано возгорание 5-ти бань в Хворостянском, Волжском, Пестравском , ставропольском районах и в городе Тольятти. А также в Сызранском районе сгорел сарай местного жителя. Во всех этих случаях пожар был ликвидирован быстро, пострадавших не зафиксировано, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий