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На пожаре в Самарской области погиб человек

24 августа 2020 12:21
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На пожаре в Самарской области погиб человек
Огнем был охвачен сарай площадью 100 квадратных метров.

Пожарные Самарской области за полчаса ликвидировали возгорание в с. Кротовка Кинель-Черкасского района. По прибытию стало известно, что огнем охвачен сарай площадью 100 квадратных метров.

В Главном управлении МЧС сообщили, что во время тушения пожара, в сарае было обнаружено тело 53-летнего мужчины.

За минувший выходной, с 23 по 24 августа, на территории Самарской области зафиксировано возгорание 5-ти бань в Хворостянском, Волжском, Пестравском , ставропольском районах и в городе Тольятти. А также в Сызранском районе сгорел сарай местного жителя. Во всех этих случаях пожар был ликвидирован быстро, пострадавших не зафиксировано, пишет ПроГородСамара.
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